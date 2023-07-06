Финляндия пригрозила закрыть консульство России в Турку
Президент Финляндии Саули Ниинистё в своих соцсетях заявил, что республика готова принять ответные меры на закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге.
По его мнению, равноценным ответом является закрытие российского консульства в Турку.
Ранее в МИД РФ был вызван посол Финляндии в России Антти Хелантеря, которому был заявлен решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки.
Отвечая на неё Москва приняла решение выслать из РФ девять дипломатов Финляндии, а также отозвать с 1 октября согласие на деятельность генконсульства республики в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru