Финляндия отзывает согласие на работу генерального консульства России в Турку

Финляндия отзывает согласие на работу генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года. Об этом сообщили в канцелярии финского президента Саули Ниинистё, передает ТАСС.

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Как отмечается, это ответная мера на решение России закрыть финское генконсульство в Санкт-Петербурге.

«Финский МИД уведомил посла России об этом», - говорится в сообщении канцелярии президента.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё назвал закрытие генконсульства в Петербурге неожиданным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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