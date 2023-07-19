Финляндия отзывает согласие на работу генерального консульства России в Турку
19 июля 202316:29
Финляндия отзывает согласие на работу генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года. Об этом сообщили в канцелярии финского президента Саули Ниинистё, передает ТАСС.
Как отмечается, это ответная мера на решение России закрыть финское генконсульство в Санкт-Петербурге.
«Финский МИД уведомил посла России об этом», - говорится в сообщении канцелярии президента.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё назвал закрытие генконсульства в Петербурге неожиданным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru