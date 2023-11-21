Финляндия отказалась от ужесточения ограничений на российской границе
Финские власти приняли решение приостановить ужесточение ограничений на российской границе. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat со ссылкой на вице-канцлера юстиции Финляндии Микко Пуумалайнена.
Сообщается, что решение чиновника было продиктовано тем, что правительственное предложение не позволило бы подавать заявления о предоставлении убежища. Пуумалайнен дал оценку проекту МВД с точки зрения законности и решил, что для дальнейшей подготовки предлагаемого решения нет правовых предпосылок.
При этом, уточнил телерадиоканал Yle, в документах не содержится достаточных гарантий сохранения решением возможности обращения за международной защитой, закрепленной в Конституции страны, законодательстве Евросоюза, Европейской конвенции по правам человека и других документах по правам человека. При этом есть вероятность того, что МВД страны изменит проект и его обоснование, дабы он отвечал требованиям закона.
Ранее глава правительства Финляндии Петтери Орло заявил, что Хельсинки провел переговоры с Москвой по ситуации на границе и беженцам из стран Африки и Ближнего Востока. По словам Орло, переговоры прошли безуспешно, прогресса между сторонами достигнуто не было. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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