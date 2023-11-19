Финские военные начали возводить барьер на границе с Россией

Силы обороны Финляндии приступили к возведению временных ограждений на границе с Россией, рассказал в беседе с изданием Yle капитан финской пограничной охраны Йоуко Киннунен.

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По его словам, военнослужащие оказывают помощь пограничникам. Рядом со шлагбаумами строятся защитные сооружения.

Киннунен отметил, что ночь с субботы на воскресенье на границе прошла спокойно.

Финляндия 18 ноября закрыла четыре пограничных пункта на юго-востоке страны. Работа КПП приостановлена до 18 февраля 2024 года.

Министерство внутренних дел Финляндии на этой неделе начало готовить закон о полном закрытии границы с РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

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