Финские военные начали возводить барьер на границе с Россией
Силы обороны Финляндии приступили к возведению временных ограждений на границе с Россией, рассказал в беседе с изданием Yle капитан финской пограничной охраны Йоуко Киннунен.
По его словам, военнослужащие оказывают помощь пограничникам. Рядом со шлагбаумами строятся защитные сооружения.
Киннунен отметил, что ночь с субботы на воскресенье на границе прошла спокойно.
Финляндия 18 ноября закрыла четыре пограничных пункта на юго-востоке страны. Работа КПП приостановлена до 18 февраля 2024 года.
Министерство внутренних дел Финляндии на этой неделе начало готовить закон о полном закрытии границы с РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru