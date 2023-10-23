Госдеп одобрил продажу Финляндии ракет AARGM-ER
Госдепартамент США одобрил продажу Финляндии противорадиолокационных управляемых ракет AARGM-ER., говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.
Сумма сделки составляет $500 миллионов. Дата поставки ракет Финляндии еще не определена.
Также в Вашингтоне заявили о намерении продать Литве 36 ракет AMRAAM и три тысячи управляемых ракет «воздух-земля». Общая сумма сделки — более $1 миллиарда.
Президент страны Саули Ниинисте ранее допустил появление на территории Финляндии американской военной базы. Страна стала членом НАТО 4 апреля 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru