Финляндия и Швеция закончили переговоры о вступлении в НАТО за один раунд

Финляндия и Швеция 4 июля провели переговоры о присоединении к НАТО за один раунд. Об этом сообщается в заявлении Североатлантического альянса.

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Ожидается, что 5 июля союзники по альянсу подпишут протокол о вступлении в НАТО.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс начал готовиться к противостоянию с Россией еще в 2014 году.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТОШвецияФинляндия
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