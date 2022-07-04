Финляндия и Швеция закончили переговоры о вступлении в НАТО за один раунд
4 июля 202220:13
Финляндия и Швеция 4 июля провели переговоры о присоединении к НАТО за один раунд. Об этом сообщается в заявлении Североатлантического альянса.
Ожидается, что 5 июля союзники по альянсу подпишут протокол о вступлении в НАТО.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс начал готовиться к противостоянию с Россией еще в 2014 году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru