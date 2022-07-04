СМИ: В Турции партия Vatan развернула масштабную кампанию по выходу из НАТО
В Турции партия Vatan («Родина») развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО. Об этом сообщает газета Aydınlık.
Отмечается, что по всей Турции кампания «Выйдем из НАТО» партии Vatan была «встречена с интересом» самыми разными представителями слоев общества. По информации издания, граждане подходили к столам для подписей, которые были установлены на городских площадях.
Руководители отделов Vatan в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне в беседе с изданием отметили, что «поддержка кампании отражает требования людей».
Vatan не представлена в парламенте Турции, однако активно участвует в политической жизни страны и выступает за тесные отношения Анкары с евразийским пространством, напоминают «Известия». Также партия призывает Анкару признать Крым российским.
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