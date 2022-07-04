СМИ: В Турции партия Vatan развернула масштабную кампанию по выходу из НАТО

Отмечается, что по всей Турции кампания «Выйдем из НАТО» партии Vatan была «встречена с интересом» самыми разными представителями слоев общества. По информации издания, граждане подходили к столам для подписей, которые были установлены на городских площадях.

Руководители отделов Vatan в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне в беседе с изданием отметили, что «поддержка кампании отражает требования людей».

Vatan не представлена в парламенте Турции, однако активно участвует в политической жизни страны и выступает за тесные отношения Анкары с евразийским пространством, напоминают «Известия». Также партия призывает Анкару признать Крым российским.

