Финляндия и Швеция смогут оказаться в НАТО сразу после подачи запроса

Обсуждать эту возможность в странах могут начать в случае эскалации на Украине, отмечает РИА Новости.

«Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении (в организацию -ред.) мы сможем принять решение мгновенно. Вы сможете стать членом уже на следующий день, потому что соответствуете всем необходимым критериям членства», - подчеркнул бывший генсек НАТО

Он заявил, что Москва в ходе переговоров с представителями НАТО в Европе потребовала «наложить вето на расширение» альянса.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия готова ответить США и НАТО соответствующим образом в случае непринятия гарантий безопасности.

