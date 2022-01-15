Финляндия и Швеция смогут оказаться в НАТО сразу после подачи запроса
Финляндия и Швеция смогут «мгновенно» вступить в НАТО, если решат подать запрос заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен финской общественной телерадиокомпании Yle.
Обсуждать эту возможность в странах могут начать в случае эскалации на Украине, отмечает РИА Новости.
«Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении (в организацию -ред.) мы сможем принять решение мгновенно. Вы сможете стать членом уже на следующий день, потому что соответствуете всем необходимым критериям членства», - подчеркнул бывший генсек НАТО
Он заявил, что Москва в ходе переговоров с представителями НАТО в Европе потребовала «наложить вето на расширение» альянса.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия готова ответить США и НАТО соответствующим образом в случае непринятия гарантий безопасности.
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