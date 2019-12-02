«Единая Россия» открестилась от Шлегеля

Роберт Шлегель, бывший первый зампред комитета информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы от «Единой России», а до этого комиссар движения «Наши», получил гражданство Германии. Об этом сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung. По информации издания, бывший единоросс работает в руководящей должности в мюнхенском офисе международной IT-компании Acronis.

Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов отказался прокомментировать НСН сообщение немецкого СМИ.

«Я не знаю, где Шлегель и что он там получил», - отрезал политик.

А вот его соратник по думской фракции «Единой России» Евгений Федоров совсем не удивился двурушничеству бывшего коллеги.

«Движение «Наши» было создано как ложное движение. Это ложный патриотизм. Патриотов в России много, страна патриотическая по настрою. И умудриться создать движение не по принципу патриотизма, а по принципу желания посетить Москву – это откровенно антипатриотическая линия сама по себе. То есть продемонстрировали сто тысяч человек в Москве, которые как бы патриоты, но они изначально патриотами не являлись. Люди рассматривали движение «Наши» не как реализацию патриотического долга, любовь к Отечеству, а как карьерный рост. Для рядовых участников - посмотреть Москву. Обман заключался в этом, что под патриотическим лозунгом выдвинули не патриотов, тем самым не дав возможность патриотическому движению сформироваться по идеологическому принципу», - заявил он в эфире НСН.

Парламентарий затруднился предположить, кто обманул Россию нашизмом.

«А кто организовывал это стотысячное мероприятие в Москве из числа молодежи непатриотической направленности? «Единая Россия» к этому никакого отношения не имеет», - подчеркнул он.

Зато попадание Шлегеля во фракцию «Единой России» Федорова не удивило. Как и его последующий отъезд за границу.

«Единая Россия» строится по принципу патриотизма? Она строится по принципу подбора для своих заказчиков. Это бизнес-проект. Как и любая партия. Там нет вообще такого подхода, какой должен был быть с точки Отечества и патриотизма. Сама система государственной конструкции у нас – не национальная. Оказаться за рубежом – это форма карьерного роста во всех отраслях. Партийные – не исключение. Сама модель государственности так выстроена», - сказал депутат.

Дозвониться до самого Шлегеля НСН не удалось.

Как пишет Sueddeutsche Zeitung, после публикации информации о нашистском прошлом Шлегеля, компания Acronis временно отстранила его от работы и начала внутреннее расследование.

