Байден заявил о «полном разрыве» отношений с РФ

Президент США Джо Байден заявил, что российско-американские отношения переживают «полный разрыв» на фоне нападения РФ на Украину, передает РИА Новости.

Байден объявил о введении санкций против России.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.

