Байден заявил о «полном разрыве» отношений с РФ
24 февраля 202221:59
Президент США Джо Байден заявил, что российско-американские отношения переживают «полный разрыв» на фоне нападения РФ на Украину, передает РИА Новости.
Байден объявил о введении санкций против России.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.
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24 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru