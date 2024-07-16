«Фашизм в корнях»: Каллас на новом посту в ЕС назвали «беспринципной» марионеткой
Залог успешного карьерного роста в Европе - русофобия и ненависть к России, заявил научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов.
Премьер Эстонии Кая Каллас на новой должности верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности будет выполнять роль марионетки, через которую антироссийская политика только усилится. Об этом НСН заявил научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов.
Ранее Кая Каллас и правительство Эстонии подали в отставку, до вступления в должность нового кабмина она продолжит исполнять обязанности, сообщили местные СМИ. Каллас покидает пост в связи с тем, что на саммите в Брюсселе 28 июня лидеры стран Евросоюза утвердили её кандидатуру на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности. Панкратов уверен, что Каллас выбрали на этот пост именно за ее приверженность антироссийской политике.
«С уходом Каи Каллас политика Эстонии никак не изменится и, скорее всего, до выборов президента США борьба с русскими соотечественниками и инакомыслием только ужесточится. Главный экспортный товар для выгодной продажи и гарантированного карьерного роста - это русофобия и ненависть к России. Для того этих руководителей бережно взращивали, а затем рассаживали на ключевые государственные должности. Всё, что мы с вами сейчас наблюдаем, это полная цензура, уголовные преследования активистов, снос памятников – все это британская методология. Каллас поставили на пост главного дипломата ЕС именно по этой причине. Беспринципная, послушная, технократ, без совести и чести. Их задача - война с Россией. Решения на новом посту Каллас будет получать из Вашингтона и Лондона. Захочет самостоятельности, её уберут в физическом плане или с позором сместят для посадки в тюрьму», - считает он.
Политолог Илона Мизова в беседе с НСН, в свою очередь отметила, что подобная политика ЕС и США берет свое начало еще с 40-х годов.
«США еще в 40-х годах поняли, что нас не победить военной силой, тогда было принято решение, что СССР надо завоевывать посредством захвата умов и сердец, разрушая страну изнутри. В первую очередь планировалось оторвать от СССР страны Прибалтики, Украину и Грузию. Для этого создавались национальные комитеты из вывезенных в США коллаборационистов, которые составляли программные документы. Развалить СССР у них получилось, следующий пункт плана – это расчленение России. Нам главное выстоять и противостоять», - подчеркнула Мизова.
Она также заявила, что с приходом Каллас на новую должность политический вектор Эстонии и ЕС никак не изменится, и причиной тому - корни политика.
«Когда-то пару лет назад Каллас говорила, что находиться в Европе – это привилегия, а не право. Что для нас поменяет ее уход на новую должность, станет ли ЕС более русофобским? Не знаю, возможно ли это, стать еще более русофобским, они уже превосходят себя по этому параметру. Но надо понимать, что человек, который в корнях имел сторонников фашизма, будет безусловно эту линию продолжать. Для нас после ее назначения ничего не поменяется, русофобская политика останется и будет нарастать», - заявила она.
Ранее Каллас раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его миротворческую миссию, в рамках которой он посетил Россию и встретился с президентом страны Владимиром Путиным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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