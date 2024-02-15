Генпрокурор Эстонии: Каллас могут выдать России, а мы лишь разведем руками

Генпрокурор Эстонии Андрес Пармас заявил, что третья страна может выдать премьер-министра страны Каю Каллас России. Его слова приводят местные телеканалы.

Он отметил, что «какая-либо третья страна» может сослаться на договор об экстрадиции с Россией, в таком случае это будет законно с точки зрения государства, которое примет такое решение.

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«Мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону, но какой в этом толк?», - признался он.

Действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в России в розыск, следует из базы розыска МВД. Она разыскивается по статье УК РФ, других подробностей не приводится.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может быть взята под стражу в дружественных России странах, но Интерпол вряд ли объявит ее в розыск вслед за МВД РФ, заявил «Радиоточке НСН» экс-генпрокурор России Юрий Скуратов.

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ФОТО: AP / ТАСС
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