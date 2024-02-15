Генпрокурор Эстонии: Каллас могут выдать России, а мы лишь разведем руками

«Мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону, но какой в этом толк?», - признался он.

Действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в России в розыск, следует из базы розыска МВД. Она разыскивается по статье УК РФ, других подробностей не приводится.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может быть взята под стражу в дружественных России странах, но Интерпол вряд ли объявит ее в розыск вслед за МВД РФ, заявил «Радиоточке НСН» экс-генпрокурор России Юрий Скуратов.

