Генпрокурор Эстонии: Каллас могут выдать России, а мы лишь разведем руками
Генпрокурор Эстонии Андрес Пармас заявил, что третья страна может выдать премьер-министра страны Каю Каллас России. Его слова приводят местные телеканалы.
Он отметил, что «какая-либо третья страна» может сослаться на договор об экстрадиции с Россией, в таком случае это будет законно с точки зрения государства, которое примет такое решение.
«Мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону, но какой в этом толк?», - признался он.
Действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в России в розыск, следует из базы розыска МВД. Она разыскивается по статье УК РФ, других подробностей не приводится.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может быть взята под стражу в дружественных России странах, но Интерпол вряд ли объявит ее в розыск вслед за МВД РФ, заявил «Радиоточке НСН» экс-генпрокурор России Юрий Скуратов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru