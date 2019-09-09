Facebook и Google ответили на обвинения во вмешательстве в выборы в России
Компания Facebook ответила на обвинения Роскомнадзора о политической рекламе в соцсети в «день тишины» и непосредственно день выборов. Как отмечает «Интерфакс», там подчеркнули, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, которые размещают свой контент.
Между тем, в компании Google в ответ в распространении политической рекламы в «день тишины» заявили, что поддерживают ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству.
Как отмечает RT, ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела России.
В минувшее воскресенье, в день Единого голосования, Роскомнадзор заявил, что обнаружил политическую рекламу на ресурсах Google (включая хостинг YouTube) и Facebook. В ведомстве подчеркнули, что это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России. Также отмечается, что информацию о нарушениях законодательства РФ передадут в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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