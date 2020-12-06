«Капитуляция или война»: России предрекли столкновение с Украиной из-за Донбасса
Успех Азербайджана в Нагорном Карабахе может подтолкнуть Киев к силовому сценарию возвращения Донбасса, полагают эксперты. По мнению экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, решающей станет роль России: без её военного вмешательства ВСУ добьются победы над самопровозглашёнными республиками за неделю.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря, в день Вооружённых сил страны прибыл в Донецкую область. Глава государства присвоил подразделениям ВСУ почётные наименования, а также пообещал, что «финансирование обороны не сократится ни на гривну».
«Мы никогда не будем экономить на своей армии, а следовательно – и на безопасности своей страны», - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
В Донбассе пока сохраняется перемирие — как утверждают в Киеве, самое длительное с начала войны (133 дня). Тем не менее, военнослужащие ВСУ продолжают учения — в частности, с беспилотниками, передаёт «Донецкое агентство новостей». По данным военного корреспондента Семена Пегова, украинские военные стягивают боевую технику к линии соприкосновения с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР, также планируют применить турецкие беспилотники Bayraktar TB2.
Дроны активно применялись против армянских сил в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Азербайджанские ВС при морально-материальной поддержке Турции фактически отвоевали часть территорий Нагорного Карабаха и вокруг него. Их успех был закреплён трёхсторонним соглашением, результаты которого Баку теперь будет отмечать как день победы.
Некоторые эксперты считают, что Киев может попытаться вернуть себе неподконтрольные земли Донбасса по «карабахскому сценарию». О такой возможности на днях порассуждал и российский сенатор Алексей Пушков. Он уверен, что повторить успех Баку Киев не сможет: во-первых, ДНР и ЛНР граничат не с Арменией, а с Россией; во-вторых, азербайджанцам помогла Турция, а Киев сейчас не может рассчитывать на достаточную поддержку США и НАТО.
«Если Украине придёт в голову попытаться вернуть Донбасс военным путём, то ситуация в итоге может измениться, что Киеву совершенно невыгодно», - написал Пушков в своем Telegram-канале. Военный сценарий в Донбассе он считает ошибочным для властей Украины.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков уверен, что военное решение в конечном счёте станет для Киева основным. В таком случае есть риск прямого столкновения Украины с Россией, заявил он Ura.ru.
«Не будет никакого умиротворения [конфликта] — будет или полная капитуляция РФ, или война», - предполагает он.
По сведениям источников Стрелкова в Донбассе, наступление ВСУ начнётся «не позднее весны», а то и раньше. В таком случае спасти ДНР и ЛНР от поражения сможет только быстрое вмешательство России, говорит он.
«Украина способна разгромить корпуса в течение двух-трех дней и занять основные территории в течение одной недели. Состояние корпусов – отвратительное. Личного состава в пехоте – 50%. Из них боеспособно от четверти до трети по разным подразделениям. При том, что Украина имеет минимум тройное преимущество в людях и в технике - а на главных направлениях они смогут создать и семидесятикратное, - то разгром неизбежен. Только быстрое вмешательство Российской Федерации, буквально в первые часы украинского наступления, способно спасти ЛНР-ДНР от полного разгрома», - отметил Стрелков в эфире НСН.
В отличие от Пушкова, Стрелков считает, что «карабахский сценарий» может плохо закончиться не для Киева, а для Москвы.
Впрочем, есть мнение, что Россия признает ЛНР и ДНР после того, как достроит «Северный поток-2» и почувствует себя свободнее в политическом плане. Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько сказал НСН, что верит в полную интеграцию обеих республик в состав России.
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