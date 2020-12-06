«Капитуляция или война»: России предрекли столкновение с Украиной из-за Донбасса

В Донбассе пока сохраняется перемирие — как утверждают в Киеве, самое длительное с начала войны (133 дня). Тем не менее, военнослужащие ВСУ продолжают учения — в частности, с беспилотниками, передаёт «Донецкое агентство новостей». По данным военного корреспондента Семена Пегова, украинские военные стягивают боевую технику к линии соприкосновения с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР, также планируют применить турецкие беспилотники Bayraktar TB2.

Дроны активно применялись против армянских сил в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Азербайджанские ВС при морально-материальной поддержке Турции фактически отвоевали часть территорий Нагорного Карабаха и вокруг него. Их успех был закреплён трёхсторонним соглашением, результаты которого Баку теперь будет отмечать как день победы.

Некоторые эксперты считают, что Киев может попытаться вернуть себе неподконтрольные земли Донбасса по «карабахскому сценарию». О такой возможности на днях порассуждал и российский сенатор Алексей Пушков. Он уверен, что повторить успех Баку Киев не сможет: во-первых, ДНР и ЛНР граничат не с Арменией, а с Россией; во-вторых, азербайджанцам помогла Турция, а Киев сейчас не может рассчитывать на достаточную поддержку США и НАТО.

«Если Украине придёт в голову попытаться вернуть Донбасс военным путём, то ситуация в итоге может измениться, что Киеву совершенно невыгодно», - написал Пушков в своем Telegram-канале. Военный сценарий в Донбассе он считает ошибочным для властей Украины.