Евросоюз запустит операцию Aspides в Красном море 19 февраля

Операция Евросоюза Aspides («Щиты») по защите торговых судов в Красном море будет запущена 19 февраля, сообщает ТАСС.

Стоимость поставок из Азии в Европу выросла на 400% из-за атак в Красном море

Высокопоставленный представитель содружества, в преддверии заседания глав МИД 27 стран, уточнил, что она продлится один год.

«Подразумевается, что операция выполнит свои задачи за один год», - уточнил он.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что цель миссии Aspides - только защита, Евросоюз не намерен вовлекаться ни в какие бои с Йеменом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/YorukIsik
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