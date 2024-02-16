Евросоюз запустит операцию Aspides в Красном море 19 февраля
16 февраля 202417:59
Операция Евросоюза Aspides («Щиты») по защите торговых судов в Красном море будет запущена 19 февраля, сообщает ТАСС.
Высокопоставленный представитель содружества, в преддверии заседания глав МИД 27 стран, уточнил, что она продлится один год.
«Подразумевается, что операция выполнит свои задачи за один год», - уточнил он.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что цель миссии Aspides - только защита, Евросоюз не намерен вовлекаться ни в какие бои с Йеменом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru