Стоимость поставок из Азии в Европу выросла на 400% из-за атак в Красном море

Из-за нападений хуситов на корабли в Красном море стоимость на различные товары, доставляемые из Азии в Европу, выросла на 400%, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

Аналитик рассказал о влиянии кризиса в Красном море на курс рубля

По его словам, сроки поставок товаров, следующих в обход Африки, увеличились на 10-15 дней.

Кроме того, подорожало и топливо для Европы.

Ранее стало известно, что доходы Суэцкого канала упали почти на 50% из-за атак хуситов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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