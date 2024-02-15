Стоимость поставок из Азии в Европу выросла на 400% из-за атак в Красном море
15 февраля 202413:54
Из-за нападений хуситов на корабли в Красном море стоимость на различные товары, доставляемые из Азии в Европу, выросла на 400%, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.
По его словам, сроки поставок товаров, следующих в обход Африки, увеличились на 10-15 дней.
Кроме того, подорожало и топливо для Европы.
Ранее стало известно, что доходы Суэцкого канала упали почти на 50% из-за атак хуситов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru