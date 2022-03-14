МВФ прогнозирует России глубокую рецессию из-за санкций

Он назвал введенный санкционный действенным, отметив среди самых болезненных мер, введенных против России, лишение Центробанка возможности задействовать золотовалютные резервы для поддержки курса рубля и финансовой системы страны, запрет на операции ряда крупных российских банков в Евросоюзе, Великобритании и США, а также отключение семи банков от международной платежной системы SWIFT.

По словам представителя МВФ, все эти санкции затруднят экономическую активность в стране, передает РИА Новости.

Украине МВФ прогнозирует экономический спад на 10% при условии быстрого завершения конфликта и масштабной донорской помощи. Негативные сценарии, построенные на примерах Сирии, Ирака или Йемена, грозят стране снижением ВВП на 25-35%.

Экономическое руководство страны недальновидно хранило деньги в зарубежных счетах, поэтому их попросту украли, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Михаил Делягин. Так он прокомментировал заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что западные страны заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ.



