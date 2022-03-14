МВФ прогнозирует России глубокую рецессию из-за санкций
Россия столкнется с глубокой рецессией из-за санкций, применяемых странами Запада в связи с проведением военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Международного валютного фонда (МВФ) во время брифинга.
Он назвал введенный санкционный действенным, отметив среди самых болезненных мер, введенных против России, лишение Центробанка возможности задействовать золотовалютные резервы для поддержки курса рубля и финансовой системы страны, запрет на операции ряда крупных российских банков в Евросоюзе, Великобритании и США, а также отключение семи банков от международной платежной системы SWIFT.
По словам представителя МВФ, все эти санкции затруднят экономическую активность в стране, передает РИА Новости.
Украине МВФ прогнозирует экономический спад на 10% при условии быстрого завершения конфликта и масштабной донорской помощи. Негативные сценарии, построенные на примерах Сирии, Ирака или Йемена, грозят стране снижением ВВП на 25-35%.
Экономическое руководство страны недальновидно хранило деньги в зарубежных счетах, поэтому их попросту украли, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Михаил Делягин. Так он прокомментировал заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что западные страны заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- Генсек ООН назвал перспективу ядерного конфликта возможной
- МВФ прогнозирует России глубокую рецессию из-за санкций
- «Стало не смешно»: Янукович высказался о Зеленском
- «Яндекс.Музыка» и VK сообщили о проблемах с западными новинками
- СМИ: ЕС ужесточит антироссийские санкции, но не запретит импорт нефти
- В России захотели установить уголовную ответственность за исполнение санкций Запада
- Воронежский губернатор рассказал об отсутствии сахара в магазинах
- Минобороны РФ: в Запорожье боевики вымогают деньги у мирных жителей
- Мелитополь и Херсон перешли под полный контроль российских военных
- Роскомнадзор заблокировал сайт TJournal
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru