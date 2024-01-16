Евросоюз ввел санкции против политического лидера ХАМАС в секторе Газа
Европейский союз ввёл санкции против политического лидера радикального движения ХАМАС в Газе Яхью Синвара, который был добавлен в список террористов, сообщает ТАСС.
В заявлении Евросовета говорится, что все его средства и активы в странах объединения будут заморожены, запрещено предоставлять ему средства и экономические ресурсы.
«Решение стало частью ответа Евросоюза на угрозу, исходящую от ХАМАС и его жестоких и неизбирательных террористических атак в Израиле 7 октября 2023 год», - сказано в документе.
Отмечается, что санкции в отношении лидера ХАМАС в секторе Газа вступают в силу немедленно.
Ранее израильская армия завершила ликвидацию инфраструктуры движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru