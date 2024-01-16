Евросоюз ввел санкции против политического лидера ХАМАС в секторе Газа

В заявлении Евросовета говорится, что все его средства и активы в странах объединения будут заморожены, запрещено предоставлять ему средства и экономические ресурсы.

«Решение стало частью ответа Евросоюза на угрозу, исходящую от ХАМАС и его жестоких и неизбирательных террористических атак в Израиле 7 октября 2023 год», - сказано в документе.

Отмечается, что санкции в отношении лидера ХАМАС в секторе Газа вступают в силу немедленно.

Ранее израильская армия завершила ликвидацию инфраструктуры движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».