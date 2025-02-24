Евросоюз ввел санкции против Галустяна и Карякина
Евросоюз объявил о вводе санкций в отношении юмориста и шоумена Михаила Галустяна, а также теле- и радиоведущей Юлии Барановской.
Также персональные санкции введены против олимпийского чемпиона, гимнаста Никиты Нагорного и шахматиста Сергея Карякина.
Кроме того, в «чёрный» список Евросоюза попали председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, президент «Южуралзолота» Константин Струков, владелец «А-проперти» Альберт Авдолян, глава ОАК Вадим Бадеха.
Ранее Австралия ввела новый пакет санкций против России, который стал крупнейшим с февраля 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru