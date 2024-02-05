Евросоюз введет санкции против компаний, участвующих в обходе мер против России

По его словам, рестрикции также будут введены в отношении компаний из разных стран, которые, по мнению Евросоюза, помогают России обходить ранее введённые санкции.

«Работа продолжается... но, пока нет окончательной договорённости стран-членов, я не могу говорить о деталях», - заключил Боррель.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен включить в новый пакет санкций против России более 200 физлиц и компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

