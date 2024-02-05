Евросоюз введет санкции против компаний, участвующих в обходе мер против России
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в рамках готовящегося 13-го пакета антироссийских санкций ограничительные меры коснутся многих людей и институтов, сообщает ТАСС.
По его словам, рестрикции также будут введены в отношении компаний из разных стран, которые, по мнению Евросоюза, помогают России обходить ранее введённые санкции.
«Работа продолжается... но, пока нет окончательной договорённости стран-членов, я не могу говорить о деталях», - заключил Боррель.
Ранее стало известно, что Евросоюз намерен включить в новый пакет санкций против России более 200 физлиц и компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru