Евросоюз впервые ввел санкции против израильских поселенцев

Уточняется, что рестрикции были введены за нарушения прав палестинцев на Западном берегу. В ЕС указали, что после атаки движения ХАМАС на Израиль значительно усилилось насилие со стороны поселенцев.

«В этом контексте Евросоюз принял решение ввести ограничения против шести фигурантов - четырёх поселенцев и двух организаций", - говорится в заявлении содружества.

Ранее три израильтянина и две израильских компании попали в санкционный список США. В Госдепе утверждают, что они якобы причастны к актам насилия на Западном берегу реки Иордан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

