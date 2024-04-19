Евросоюз впервые ввел санкции против израильских поселенцев
Евросоюз впервые ввёл санкции в отношении израильских поселенцев и организаций поселенцев. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что рестрикции были введены за нарушения прав палестинцев на Западном берегу. В ЕС указали, что после атаки движения ХАМАС на Израиль значительно усилилось насилие со стороны поселенцев.
«В этом контексте Евросоюз принял решение ввести ограничения против шести фигурантов - четырёх поселенцев и двух организаций", - говорится в заявлении содружества.
Ранее три израильтянина и две израильских компании попали в санкционный список США. В Госдепе утверждают, что они якобы причастны к актам насилия на Западном берегу реки Иордан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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