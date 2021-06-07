Евросоюз вновь продлит санкции против Крыма 9 июня

Страны Евросоюза примут решение о продлении санкций в отношении Крыма на год 9 июня на заседании Комитета постоянных представителей стран Евросоюза. Об этом стало известно из опубликованной программы Комитета.

Отмечается, что санкции будут согласованы в числе вопросов повестки, которые не требуют обсуждения, затем последует техническая процедура утверждения мер и их оформление.