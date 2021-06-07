В МИД заявили, что режим западных санкций против России останется навсегда
Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что все ограничения в отношении России вводились под очень зыбкими предлогами, без доказательной базы и являются нелегитимными, сообщает ТАСС.
По его мнению санкции останутся навсегда и уже содержатся во многих законодательных нормативных актах США и других государств.
«Понятно, что мы Крым не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда... Это жёсткая мысль, но надо быть реалистами», - резюмировал он.
Выступая на парламентских слушаниях в Госдуме Панкин добавил, что Россия «не будет каяться за то, чего не делает».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции не позволяют добиваться каких-то целей, сообщает RT. По его словам, с Россией работает только основанный на взаимном уважении диалог.
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