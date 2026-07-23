Россиянам представили мультиформатный спецпроект «Не попасть в сеть»

Проект адресован подросткам, молодёжи и их родителям. Он рассказывает им о том, как можно распознать злоумышленника в участнике компьютерной игры, а также о том, каким образом молодых россиян втягивают в воронку деструктивных сообществ.

Благодаря проекту можно узнать об исходящих от интернета угрозах на основе реальных историй подростков, а также получить советы, которые помогут не попасть в сети преступников.

Создатели отметили, что сайт проекта «Не попасть в сеть» уже работает. В ближайшее время на нём разместят 10 видеороликов, а затем опубликуют документальный фильм.

Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин заявил «Радиоточке НСН», что только цифровая грамотность убережёт детей от кражи персональных и банковских данных.

