Россиянам представили мультиформатный спецпроект «Не попасть в сеть»
Мультиформатный спецпроект «Аргументов и фактов» «Не попасть в сеть» был представлен в рамках передвижной выставки «Фабрика чудес». Об этом сообщает сайт aif.ru.
Проект адресован подросткам, молодёжи и их родителям. Он рассказывает им о том, как можно распознать злоумышленника в участнике компьютерной игры, а также о том, каким образом молодых россиян втягивают в воронку деструктивных сообществ.
Благодаря проекту можно узнать об исходящих от интернета угрозах на основе реальных историй подростков, а также получить советы, которые помогут не попасть в сети преступников.
Создатели отметили, что сайт проекта «Не попасть в сеть» уже работает. В ближайшее время на нём разместят 10 видеороликов, а затем опубликуют документальный фильм.
Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин заявил «Радиоточке НСН», что только цифровая грамотность убережёт детей от кражи персональных и банковских данных.
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