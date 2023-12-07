Цена российской нефти упала ниже потолка G7 в $60 за баррель

Агентство отметило, что пока цены на нефть не реагируют на решение ОПЕК+ сократить добычу в первом квартале 2024 года. При этом страны Запада ввели санкции в отношении восьми танкеров и подразделения нефтетрейдера в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным агентства, все более значительная часть прибыли от продажи российской нефти достается анонимным посредникам.

Ранее стало известно, что в октябре доходы РФ от продажи «черного золота» достигли $11,3 миллиарда и превысили показатели досанкционного периода. Нефть дает 31% всех поступлений в федеральный бюджет, передает «Радиоточка НСН».

