Цена российской нефти упала ниже потолка G7 в $60 за баррель
Стоимость российской нефти марки Urals упала ниже установленного G7 потолка цен в $60 на фоне обвала мировых цен на энергоносители, пишет Bloomberg.
Агентство отметило, что пока цены на нефть не реагируют на решение ОПЕК+ сократить добычу в первом квартале 2024 года. При этом страны Запада ввели санкции в отношении восьми танкеров и подразделения нефтетрейдера в Объединенных Арабских Эмиратах.
По данным агентства, все более значительная часть прибыли от продажи российской нефти достается анонимным посредникам.
Ранее стало известно, что в октябре доходы РФ от продажи «черного золота» достигли $11,3 миллиарда и превысили показатели досанкционного периода. Нефть дает 31% всех поступлений в федеральный бюджет, передает «Радиоточка НСН».
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