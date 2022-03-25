Евросоюз создаст трастовый фонд солидарности с Украиной

Отмечается, что на фоне «разрушений и огромных потерь», причиненных действиями РФ, ЕС «привержен предоставлению поддержки украинскому правительству в его неотложных нуждах», пишет РИА ФАН.

«С этой целью Евросовет соглашается создать целевой фонд солидарности с Украиной и приглашает своих международных партнеров принять участие, а также призывает начать подготовку без промедления», — цитируют заявление Известия.

В ЕС подчеркнули, что продолжат оказывать Украине политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку.

