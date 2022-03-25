Евросоюз создаст трастовый фонд солидарности с Украиной

Главы стран Евросоюза приняли решение о создании фонда солидарности с Украиной для финансирования восстановления страны после завершения специальной военной операции России. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня саммита ЕС.

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Отмечается, что на фоне «разрушений и огромных потерь», причиненных действиями РФ, ЕС «привержен предоставлению поддержки украинскому правительству в его неотложных нуждах», пишет РИА ФАН.

«С этой целью Евросовет соглашается создать целевой фонд солидарности с Украиной и приглашает своих международных партнеров принять участие, а также призывает начать подготовку без промедления», — цитируют заявление Известия.

В ЕС подчеркнули, что продолжат оказывать Украине политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку.

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ФОТО: pxhere.com
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