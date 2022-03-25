Евросоюз создаст трастовый фонд солидарности с Украиной
Главы стран Евросоюза приняли решение о создании фонда солидарности с Украиной для финансирования восстановления страны после завершения специальной военной операции России. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня саммита ЕС.
Отмечается, что на фоне «разрушений и огромных потерь», причиненных действиями РФ, ЕС «привержен предоставлению поддержки украинскому правительству в его неотложных нуждах», пишет РИА ФАН.
«С этой целью Евросовет соглашается создать целевой фонд солидарности с Украиной и приглашает своих международных партнеров принять участие, а также призывает начать подготовку без промедления», — цитируют заявление Известия.
В ЕС подчеркнули, что продолжат оказывать Украине политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- Евросоюз создаст трастовый фонд солидарности с Украиной
- ФАС обсуждает возможность наказывать за спекуляцию всех участников рынка
- Глава ЕК: Евросоюз не позволит платить за российский газ в рублях
- Япония расширила санкции против России
- Медведев: Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет
- Составлен список полезных продуктов весной
- В ВТО заявили об угрозе протестов в бедных странах из-за роста цен на продовольствие
- Австралия вводит санкции против Лукашенко
- Бундестаг назвал условие покупки газа за рубли
- Эксперт назвал причины укрепления рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru