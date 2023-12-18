Евросоюз смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования из России
Евросоюз смягчил ограничения на ввоз на территорию объединения автомобилей и предметов личного пользования путешественников из России.
Отмечается, что решение принято с целью «облегчить въезд в ЕС гражданам государств Евросоюза, которые проживают на территории России».
«Страны-члены ЕС смогут разрешить ввоз автомобилей, при условии, что они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях», - говорится в заявлении.
Что касается предметов одежды, то речь в документе идёт о тех предметах гардероба, которые «носят путешественники или находящиеся у них в багаже».
Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали страны Евросоюза отказаться от конфискации личных вещей и автомобилей россиян, так как такое «чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций», введённых против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли до 14,2%
- СМИ: Танцор Дмитрий Красилов умер в Москве
- СМИ: Хит Шатунова «Седая ночь» покорил западные стримминговые площадки
- Футболист «Зенита» пожаловался на растущие цены при прежних зарплатах
- СМИ: Цены на ноутбуки в России в декабре выросли на 7-10%
- США и Финляндия подписали договор о сотрудничестве в обороне
- Евросоюз ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть
- Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России
- ВСУ обстреляли брянское село Сопычи
- Евросоюз смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru