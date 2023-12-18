Евросоюз смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования из России

Отмечается, что решение принято с целью «облегчить въезд в ЕС гражданам государств Евросоюза, которые проживают на территории России».

«Страны-члены ЕС смогут разрешить ввоз автомобилей, при условии, что они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях», - говорится в заявлении.

Что касается предметов одежды, то речь в документе идёт о тех предметах гардероба, которые «носят путешественники или находящиеся у них в багаже».

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали страны Евросоюза отказаться от конфискации личных вещей и автомобилей россиян, так как такое «чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций», введённых против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

