СМИ: Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

Власти Австрии сняли вето с 12-го пакета санкций в отношении России со стороны Евросоюза в обмен на исключение банковской группы Raiffeisen из черного списка Украины, сообщает Reuters.

В Европарламенте заявили, что санкции вредят жителям ЕС больше, чем России

Киев включил Raiffeisen в список за решение продолжить работу в России.

Ранее Австрия отказалась от технических возражения против 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаАвстрияСанкции Против России

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