Евросоюз расширил список санкций против России

В «чёрный» список внесли 12 граждан РФ и пять российских организаций, в том числе директор ФСИН РФ Аркадий Гостев, а также руководство исправительной колонии №6, где содержится Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов).

Также санкции введены в отношении представители мэрии Москвы и вице-мэр Наталья Сергунина, Департамент информационных технологий по столице и его руководитель Эдуард Лысенко, ГУВД по городу Москве вместе с начальником Олегом Барановым, АО «Электронная Москва».

Ранее власти Канады ввели санкции против продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии, актёров Дмитрия Харатьяна и Ивана Охлобыстина, певца Филиппа Киркорова, исполнителей Shaman и Юлии Чичериной, режиссёра Никиты Михалкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».