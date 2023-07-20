Навальному запросили 20 лет колонии строго режима по делу об экстремизме
Прокуратура потребовала приговорить Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) к 20 годам колонии строгого режима по уголовному делу об экстремизме, сообщает ТАСС.
Ему вменяют семь эпизодов по шести статьям: создание экстремистского сообщества; призывы к экстремизму; создание НКО, посягающей на права граждан; финансирование экстремизма; а также о вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма.
Суд огласит приговор 4 августа. Сегодня политик отбывает девятилетний срок по своему прошлому делу.
В прошлом месяце экс-главу «Штаба Навального» в Уфе приговорили к 7,5 года колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru