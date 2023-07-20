Навальному запросили 20 лет колонии строго режима по делу об экстремизме

Ему вменяют семь эпизодов по шести статьям: создание экстремистского сообщества; призывы к экстремизму; создание НКО, посягающей на права граждан; финансирование экстремизма; а также о вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма.

Суд огласит приговор 4 августа. Сегодня политик отбывает девятилетний срок по своему прошлому делу.

В прошлом месяце экс-главу «Штаба Навального» в Уфе приговорили к 7,5 года колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



