Евросоюз расширил санкции против России

Евросоюз расширил санкции против России, включив в «чёрный» список семерых граждан РФ и пять российских компаний.

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ФОТО: РИА Новости
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