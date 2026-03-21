Белый дом: Операция США против Ирана может продлиться 4-6 недель

Операция США против Ирана может продлиться 4-6 недель, она продолжается уже третью неделю. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет портал Axios.

«Президент [США Дональд Трамп] и Пентагон рассчитывали, что на выполнение поставленных задач потребуется примерно 4-6 недель», - подчеркнула Ливитт.

Представитель Белого дома указала, что слова Трампа о возможном завершении операции в скором времени не означают ее прекращения в ближайшее время.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США «приближаются очень близко» к достижению своих целей на Ближнем Востоке и рассматривают возможность сокращения масштабных военных усилий в регионе.

