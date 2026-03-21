В Уфе два беспилотника упали на строящийся дом

Беспилотники уничтожили в районе нефтеперерабатывающих заводов в Уфе, два дрона попали в строящийся дом. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Как указал руководитель региона, БПЛА рухнули в микрорайоне Затон.

«В результате произошло возгорание утеплителя. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь», — написал Хабиров в Telegram-канале.

По его словам, два строителя получили легкие ранения.

Ранее Минобороны сообщило, что прошедшей ночью над территорией России ликвидировали 283 украинских беспилотника.

