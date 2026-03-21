Теннисист Хачанов вышел в третий круг турнира ATP в Майами
21 марта 202607:31
Российский спортсмен Карен Хачанов смог пройти в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.
В матче второго круга россиянин обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута. Хачанов одержал победу со счетом 6:3, 6:3.
Российский теннисист в следующем круге сыграет против победителя матча между представителями Италии и Испании Лучано Дардери и Мартином Ландалус-Лакамброй.
Карену Хачанову 29 лет, он занимает 15-ю строчку рейтинга ATP.
