Умер актер из сериала «Баффи — истребительница вампиров» Николас Брендон
21 марта 202607:51
Американский актер Николас Брендон умер на 55-м году жизни. Об этом сообщили родственники артиста на его странице в соцсети.
«С глубокой болью в сердце мы сообщаем об уходе от нас нашего брата и сына Николаса Брендона», - указано в сообщении.
Отмечается, что актер умер во сне от естественных причин.
Николас Брендон снимался в том числе в сериалах «Баффи - истребительница вампиров», «Секреты на кухне» и «Мыслить как преступник», фильмах «Дети кукурузы 3: Городская жатва» и «Связь».
Ранее в возрасте 89 лет умер американский актер Мэтт Кларк.
