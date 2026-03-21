Умер актер из сериала «Баффи — истребительница вампиров» Николас Брендон

Американский актер Николас Брендон умер на 55-м году жизни. Об этом сообщили родственники артиста на его странице в соцсети.

«С глубокой болью в сердце мы сообщаем об уходе от нас нашего брата и сына Николаса Брендона», - указано в сообщении.

Отмечается, что актер умер во сне от естественных причин.

Николас Брендон снимался в том числе в сериалах «Баффи - истребительница вампиров», «Секреты на кухне» и «Мыслить как преступник», фильмах «Дети кукурузы 3: Городская жатва» и «Связь».

Ранее в возрасте 89 лет умер американский актер Мэтт Кларк.

