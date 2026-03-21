Военные сбили над Россией 283 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали над территорией России более 280 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 23:00 мск 20 марта текущего года до 07:00 мск 21 марта... перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата», - подчеркивает ведомство.
Дроны сбили в Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областях. Кроме того, беспилотники уничтожили над Крымом, Татарстаном и Московским регионом.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в столице региона два человека обратились за помощью врачей после атаки БПЛА.
