Россиянка Александрова прошла в третий круг турнира WTA в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла австрийку Лилли Таггер во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.

Россиянка одержала победу со счетом 6:3, 6:3.

В третьем круге Александрова сыграет с теннисисткой из Румынии Жаклин Кристиан.

Екатерине Александровой 31 год. Спортсменка занимает 11-ю строчку рейтинга WTA.

ФОТО: AP / ТАСС
