Россиянка Александрова прошла в третий круг турнира WTA в Майами
21 марта 202608:49
Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла австрийку Лилли Таггер во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.
Россиянка одержала победу со счетом 6:3, 6:3.
В третьем круге Александрова сыграет с теннисисткой из Румынии Жаклин Кристиан.
Екатерине Александровой 31 год. Спортсменка занимает 11-ю строчку рейтинга WTA.
