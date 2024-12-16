Евросоюз расширил санкции против Белоруссии
Евросоюз расширил санкционный список против Белоруссии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
В частности, ограничения введены в отношении 26 физлиц и двух компаний из республики. Уточняется, что это представители судебной власти, сотрудники различных исправительных учреждений
Кроме того, причиной включения в «чёрный» список стал обход санкций и поддержка российской специальной военной операции на Украине.
«Всего ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии сейчас применяются в отношении 287 физических и 39 юридических лиц», - говорится в сообщении.
Ранее Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru