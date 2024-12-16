Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

В частности, ограничения введены в отношении 26 физлиц и двух компаний из республики. Уточняется, что это представители судебной власти, сотрудники различных исправительных учреждений

Кроме того, причиной включения в «чёрный» список стал обход санкций и поддержка российской специальной военной операции на Украине.

«Всего ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии сейчас применяются в отношении 287 физических и 39 юридических лиц», - говорится в сообщении.

Ранее Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций, сообщает RT.

