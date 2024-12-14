Глава Минфина США допустила введение санкций против китайских банков
США могут ввести санкции в отношении банков Китая, которые якобы помогают оборонному комплексу России в конфликте на Украине. Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен в интервью Reuters.
«Я бы абсолютно не исключала возможности того, что мы могли бы применить санкции к отдельному банку, если бы у нас был необходимый уровень ... доказательств для введения санкций», — отметила глава минфина.
По словам Йеллен, стороны обсуждают конкретные проблемы по отдельному каналу, «иногда этого достаточно». В то же время министр указала, что Вашингтон намерен продолжить попытки ужесточить ограничения против экспорта нефти из РФ и может наложить санкции на судна, якобы занятые перевозкой.
Ранее США расширили антироссийский санкционный список, в него включили около 100 физических и юридических лиц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru