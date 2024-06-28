Евросоюз расширил антировсийские санкции
Евросоюз объявил о расширении своего списка санкций против России. Как говорится в официальном журнале ЕС, рестрикции ввели в отношении крупнейшего российского оператора контейнерных железнодорожных перевозок «Трансконтейнер».
В Евросоюзе указали, что компания могла перевозить технику и боеприпасы в интересах российской армии. Гендиректор «Трансконтейнера» Михаил Концерев также внесён в «чёрный» список.
Кроме того, санкции введены против ООО «Титул» и его владельца Дмитрия Белоглаза, которых обвинили в якобы помощи в «обходе европейских санкций». По этой же причине под ограничения попали АО «Илиадис» и МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед».
Ранее лидеры Европейского союза высказались за создание нового режима санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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