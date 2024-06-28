Южная Корея запретила вывозить в РФ и Белоруссию 243 видов изделий

Такое решение принято из-за возможности использования этих товаров в военных целях. В список включили металлорежущее оборудование, детали оптических приборов, сенсоры и другое. Теперь список южнокорейского минпрома состоит из 1402 наименований.

Также Южная Корея ввела санкции в отношении ряда российских судов и компаний. Ограничения связаны с тем, что российская сторона якобы участвовала в перевозке нефтепродуктов и военного снаряжения в КНДР. По данным Сеула, Москва и Пхеньян сотрудничают в военной сфере «в нарушение резолюций Совета Безопасности», и к «незаконной деятельности» причастны пять ведомств из России, Северной Кореи и третьих стран, а также четыре корабля и восемь физических лиц, передает «Радиоточка НСН».

