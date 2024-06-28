Южная Корея запретила вывозить в РФ и Белоруссию 243 видов изделий
Южная Корея запретила вывозить в РФ и Белоруссию 243 видов изделий, пишет Yonhap со ссылкой на министерство промышленности.
В список в этот раз включили металлорежущее оборудование, детали оптических приборов, сенсоры и многое другое. Полный «запретный» список южнокорейского минпрома состоит из 1402 наименований.
Такое решение принято из-за возможности использования этих товаров в военных целях. В список включили металлорежущее оборудование, детали оптических приборов, сенсоры и другое. Теперь список южнокорейского минпрома состоит из 1402 наименований.
Также Южная Корея ввела санкции в отношении ряда российских судов и компаний. Ограничения связаны с тем, что российская сторона якобы участвовала в перевозке нефтепродуктов и военного снаряжения в КНДР. По данным Сеула, Москва и Пхеньян сотрудничают в военной сфере «в нарушение резолюций Совета Безопасности», и к «незаконной деятельности» причастны пять ведомств из России, Северной Кореи и третьих стран, а также четыре корабля и восемь физических лиц, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru