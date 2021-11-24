Евросоюз призвал РФ отменить указ о поддержке Донбасса

Евросоюз выразил сожаление в связи с принятием Россией закона о расширении доступа товаров из ДНР и ЛНР на отечественный рынок и призвал отменить это решение. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре подписал указ о гуманитарной помощи республикам ЛНР и ДНР. Она будет осуществляться до наступления «политического урегулирования» в этих странах.