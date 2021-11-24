Евросоюз призвал РФ отменить указ о поддержке Донбасса

Евросоюз выразил сожаление в связи с принятием Россией закона о расширении доступа товаров из ДНР и ЛНР на отечественный рынок и призвал отменить это решение. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре подписал указ о гуманитарной помощи республикам ЛНР и ДНР. Она будет осуществляться до наступления «политического урегулирования» в этих странах.

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Как отмечается в заявлении ЕС, указ направлен на дальнейшее отделение неподконтрольных правительству Украины территорий Донецка и Луганска и якобы противоречит целям минских соглашений.

«Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить односторонние меры, которые провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины», - говорится в заявлении.

Советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что предложение Путина о предоставлении гуманитарной помощи Донбассу – серьезный шаг навстречу восстановлению экономики самопровозглашенных республик.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассРоссияЕвросоюз
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