МИД Ирана: Сотрудничество с РФ не направлено против третьих стран
Сотрудничество Ирана и России основано на общих интересах и не направлено против третьих стран, заявил официальный представитель МИД республики Насер Канаани. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Дипломат подчеркнул, что заявления о якобы строительстве Ираном беспилотников на территории РФ и закупке российской стороной ракет у Тегерана «политически мотивированы и сделаны сторонами, которые постоянно предоставляют оружие одной из сторон конфликта».
«Позиции Ирана неоднократно озвучивались. Мы не являемся стороной конфликта на Украине и считаем, что дипломатическое решение — это путь к его прекращению, и мы неоднократно подчеркивали, что не отправляли оружие ни одной из сторон», — указал Канаани.
Ранее СМИ сообщили, что Иран якобы поставляет России свои беспилотники для их использования на Украине. Позже об этом заявляли власти США. Москва и Тегеран неоднократно опровергали утверждения о поставках БПЛА, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 376 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 032 / сут.
- Минобразования: Все кандидаты и доктора наук получили бронь от мобилизации
- Иран ввел санкции против 9 организаций и 23 лиц из ЕС и Британии
- Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии
- МИД Ирана: Сотрудничество с РФ не направлено против третьих стран
- Дом Москвы в Вильнюсе снесут по решению суда
- Президент Чехии назвал ошибочным свое мнение о Путине
- Путин и Алиев обсудили реализацию карабахских договоренностей
- Иран введет ответные санкции против европейских стран
- Пожар в ТЦ в Балашихе локализовали
- В ЕС анонсировали «очень жесткие санкции» против Ирана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru