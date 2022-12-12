МИД Ирана: Сотрудничество с РФ не направлено против третьих стран

Дипломат подчеркнул, что заявления о якобы строительстве Ираном беспилотников на территории РФ и закупке российской стороной ракет у Тегерана «политически мотивированы и сделаны сторонами, которые постоянно предоставляют оружие одной из сторон конфликта».

«Позиции Ирана неоднократно озвучивались. Мы не являемся стороной конфликта на Украине и считаем, что дипломатическое решение — это путь к его прекращению, и мы неоднократно подчеркивали, что не отправляли оружие ни одной из сторон», — указал Канаани.

Ранее СМИ сообщили, что Иран якобы поставляет России свои беспилотники для их использования на Украине. Позже об этом заявляли власти США. Москва и Тегеран неоднократно опровергали утверждения о поставках БПЛА, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

