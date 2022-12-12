МИД Ирана: Сотрудничество с РФ не направлено против третьих стран

Сотрудничество Ирана и России основано на общих интересах и не направлено против третьих стран, заявил официальный представитель МИД республики Насер Канаани. Об этом сообщает агентство Tasnim.

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Дипломат подчеркнул, что заявления о якобы строительстве Ираном беспилотников на территории РФ и закупке российской стороной ракет у Тегерана «политически мотивированы и сделаны сторонами, которые постоянно предоставляют оружие одной из сторон конфликта».

«Позиции Ирана неоднократно озвучивались. Мы не являемся стороной конфликта на Украине и считаем, что дипломатическое решение — это путь к его прекращению, и мы неоднократно подчеркивали, что не отправляли оружие ни одной из сторон», — указал Канаани.

Ранее СМИ сообщили, что Иран якобы поставляет России свои беспилотники для их использования на Украине. Позже об этом заявляли власти США. Москва и Тегеран неоднократно опровергали утверждения о поставках БПЛА, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИран
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