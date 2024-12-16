Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России
Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций. Как говорится в заявлении Совета ЕС, в «чёрный» список попали 84 физлица и компании из России, Китая и КНДР.
Уточняется, что рестрикции, в том числе, введены в отношении чиновников из Северной Кореи и китайских компаний, которые Евросоюз подозревает в поставке в Россию электроники и компонентов для беспилотников.
Также санкции введены против танкеров, перевозящих российскую нефть.
Кроме того, 32 компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ попали под экспортные ограничения Евросоюза, за якобы поставки в Россию товаров двойного назначения.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон может ввести санкции в отношении банков Китая, которые якобы помогают оборонному комплексу России в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru