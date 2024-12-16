Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России

Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций. Как говорится в заявлении Совета ЕС, в «чёрный» список попали 84 физлица и компании из России, Китая и КНДР.

Вучич объявил о начале переговоров с США и Россией из-за санкций

Уточняется, что рестрикции, в том числе, введены в отношении чиновников из Северной Кореи и китайских компаний, которые Евросоюз подозревает в поставке в Россию электроники и компонентов для беспилотников.

Также санкции введены против танкеров, перевозящих российскую нефть.

Кроме того, 32 компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ попали под экспортные ограничения Евросоюза, за якобы поставки в Россию товаров двойного назначения.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон может ввести санкции в отношении банков Китая, которые якобы помогают оборонному комплексу России в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияСанкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры