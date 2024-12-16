Вучич объявил о начале переговоров с США и Россией из-за санкций

Президент опасается, что санкции могут быть введены с 1 января 2025 года. «В соответствии с этим уже с завтрашнего дня начнем переговоры с американцами, россиянами и всеми остальными», — заявил Вучич.

Ранее заявил, что рассматривается возможность пересмотра доли участия «Газпрома» и «Газпром нефти» в NIS из-за потенциальных американских санкций.

