Вучич объявил о начале переговоров с США и Россией из-за санкций
Сербский лидер Александр Вучич объявил о начале переговоров с Вашингтоном и Москвой на фоне возможного введения ограничительных мер против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), часть акций которой принадлежит российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть», сообщает Ura.ru.
Президент опасается, что санкции могут быть введены с 1 января 2025 года. «В соответствии с этим уже с завтрашнего дня начнем переговоры с американцами, россиянами и всеми остальными», — заявил Вучич.
Ранее заявил, что рассматривается возможность пересмотра доли участия «Газпрома» и «Газпром нефти» в NIS из-за потенциальных американских санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru