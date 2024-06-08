СМИ: Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке на десять лет
Япония и Украина заключат рассчитанное на десять лет соглашение о поддержке в ряде сфер, в том числе в восстановлении инфраструктуры. Об этом сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что Токио планирует оказывать Киеву помощь в сфере безопасности и обороны и предоставлять нелетальную технику и оборудование. Также Япония намерена помогать Украине в лечении раненых военных и сотрудничать в сфере разведки. Кроме того, соглашение предусматривает поддержку Киева в разминировании, восстановлении и развитии сельхозсектора, улучшении гуманитарной ситуации, помощи нуждающимся женщинам и детям.
Как ожидается, документ представят в ходе встречи премьера Японии Фумио Кисиды с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи 13-15 июня.
Между тем Минфин Украины сообщил, что с 2022 года страна получила свыше $85 млрд внешней финансовой помощи. В частности, по итогам пяти месяцев текущего года Киеву предоставили $11,8 млрд, крупнейшими донорами стали США, Евросоюз, Канада, Япония, Международный валютный фонд (МВФ).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru