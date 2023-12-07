В Киргизии посетовали на трудности в соблюдении антироссийских санкций
Киргизские власти пытаются придерживаться антироссийских рестрикций, однако не всегда могут проконтролировать их соблюдение. Об этом заявил глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев, сообщило агентство «Интерфакс».
Министр подчеркнул, что Россия — по-прежнему ключевой торговый партнер Киргизии, несмотря на соблюдение Бишкеком санкций. Кроме того, добавил Кулубаев, республика поддерживает контакты с Киевом и европейскими государствами.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что страна не может поддерживать в противостоянии ни Россию, ни Украину. Он объяснил необходимость соблюдать санкции тем, что некоторые товары могут относиться к военной отрасли. Кулубаев указал на то, что Киргизия выступает за мирное урегулирование российско-украинского конфликта.
Ранее в Бишкеке по итогам переговоров президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова был подписан меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru