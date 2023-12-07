В Киргизии посетовали на трудности в соблюдении антироссийских санкций

Киргизские власти пытаются придерживаться антироссийских рестрикций, однако не всегда могут проконтролировать их соблюдение. Об этом заявил глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев, сообщило агентство «Интерфакс».

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Министр подчеркнул, что Россия — по-прежнему ключевой торговый партнер Киргизии, несмотря на соблюдение Бишкеком санкций. Кроме того, добавил Кулубаев, республика поддерживает контакты с Киевом и европейскими государствами.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что страна не может поддерживать в противостоянии ни Россию, ни Украину. Он объяснил необходимость соблюдать санкции тем, что некоторые товары могут относиться к военной отрасли. Кулубаев указал на то, что Киргизия выступает за мирное урегулирование российско-украинского конфликта.

Ранее в Бишкеке по итогам переговоров президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова был подписан меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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