Евросоюз не увидел возможности для диалога с Белоруссией

Евросоюз не видит возможности для диалога с белорусскими властями после инцидента с посадкой самолета Ryanair. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель Еврокомиссии по международным делам и политике безопасности Петер Стано.

По его словам, действия властей Белоруссии противоположны диалогу и приводят лишь к изоляции режима.

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Представитель Еврокомиссии также подчеркнул, что Евросоюз продолжает поддерживать связь с партнерами, международными структурами для содействия мирному урегулированию кризиса в Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзБелоруссия
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