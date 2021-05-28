Евросоюз не увидел возможности для диалога с Белоруссией

Евросоюз не видит возможности для диалога с белорусскими властями после инцидента с посадкой самолета Ryanair. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель Еврокомиссии по международным делам и политике безопасности Петер Стано.

По его словам, действия властей Белоруссии противоположны диалогу и приводят лишь к изоляции режима.