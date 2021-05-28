Евросоюз не увидел возможности для диалога с Белоруссией
Евросоюз не видит возможности для диалога с белорусскими властями после инцидента с посадкой самолета Ryanair. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель Еврокомиссии по международным делам и политике безопасности Петер Стано.
По его словам, действия властей Белоруссии противоположны диалогу и приводят лишь к изоляции режима.
Представитель Еврокомиссии также подчеркнул, что Евросоюз продолжает поддерживать связь с партнерами, международными структурами для содействия мирному урегулированию кризиса в Белоруссии.
Ранее Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
- Евросоюз не увидел возможности для диалога с Белоруссией
- Штайнмайер объявил о намерении баллотироваться на второй срок
- В США рассказали о российском «убийце» истребителей-невидимок
- Итальянский художник продал несуществующую скульптуру за €15 тыс
- Проект по бесплатному получению «арктического гектара» внесли в Госдуму
- Власти Белоруссии смогут объявить импичмент Лукашенко
- Жириновский заступился за вагоны-рестораны в поездах
- В России за сутки диагностировали 9 252 случая коронавируса
- Украина закрывает небо для белорусских самолетов
- Лукашенко: На встрече с Путиным обсудим восстановление авиасообщения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru