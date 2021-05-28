Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности Белоруссии

Александр Лукашенко заявил, что о существовании прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии. Об этом президент сообщил во время поздравления в связи с Днем пограничника.

Лукашенко подчеркнул, что белорусские пограничники – настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков. Он напомнил, как в начале Великой Отечественной войны именно белорусы «в зеленых фуражках» первыми противостояли нацистским захватчикам.

Между тем, отношения стран Запада и Белоруссии ухудшились после инцидента с экстренной посадкой самолета, который следовал из Афин в Вильнюс. Из-за сообщения о минировании борт сел в аэропорту Минска. Там были задержаны бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса.

После инцидента саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией.