Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности Белоруссии
Александр Лукашенко заявил, что о существовании прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии. Об этом президент сообщил во время поздравления в связи с Днем пограничника.
Лукашенко подчеркнул, что белорусские пограничники – настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков. Он напомнил, как в начале Великой Отечественной войны именно белорусы «в зеленых фуражках» первыми противостояли нацистским захватчикам.
Между тем, отношения стран Запада и Белоруссии ухудшились после инцидента с экстренной посадкой самолета, который следовал из Афин в Вильнюс. Из-за сообщения о минировании борт сел в аэропорту Минска. Там были задержаны бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса.
После инцидента саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией.
А ранее в пятницу, 28 мая, стало известно, что Роман Протасевич находится в минском СИЗО КГБ №1. Об этом сообщает Русская служба BBC, ссылаясь на осведомленный источник. Местонахождение журналиста не было известно ни его родственникам, ни адвокату более четырех суток. Лишь накануне защитник журналиста Инесса Оленская смогла встретиться с ним. При этом, из-за подписки о неразглашении она не рассказала, в каком изоляторе содержится Протасевич, но отметила, что он чувствует себя хорошо, пишет RT.
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