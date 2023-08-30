Евросоюз намерен создать фонд военного содействия Украине

В ходе пресс-конференции по итогам неформального заседания министров обороны стран ЕС он указал, что объём фонда составит 5 млрд евро в год.

«Я предложил создать... фонд, который будет работать в рамках Европейского фонда мира. Это должен быть ключевой элемент нашей поддержки Украины», - отметил Боррель.

Ранее США выделили новый пакет военный помощи Украине на 250 млн долларов, в который вошли средства для разминирования, боеприпасы, ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».